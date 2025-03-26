Користувачка тіктоку @kelsimsavage поділилася ідеєю красивого декору на Великдень. Про це повідомляє 24 Канал.

До теми Гілочки та коробка з-під яєць: проста ідея декору на Великдень, який зробить кожен

Ваза у формі великоднього яйця

Жінка показала на відео, як всього лиш з двох предметів зробила чарівну прикрасу до вази, яка стане ідеальним доповненням інтер'єру на Великдень. Усе, що знадобиться для того, щоб створити декоративне яйце у формі вази:

кулька,

серветки з квітковим або великоднім візерунком.

Жінка надула кульку і поставила біля себе склянку з водою та пензлик. Вона по черзі прикладала серветки до кульки і проходилась по них пензлем з водою. Потрібно загорнути кульку серветками вище, ніж до половини.

Після цього авторка ідеї залишила кульку наніч, щоб серветки підсохли. Вранці вона просто пробила кульку, а основа з серветок залишилася. Далі вона ножицями обрізала горловину, щоб імітувати розбите яйце.

Дивіться відео, як зробити простий великодній декор своїми руками:

Всередину "вази" з яйця жінка поставила справжню прозору вазу з білими тюльпанами, а поруч на столі розмістила фігурки великодніх яєць. Такий простий і дешевий декор допоможе зекономити кошти і при цьому додасть дому святкового настрою.