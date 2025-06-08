Должна ли столешница быть такого же цвета, как и кухня

Если вы планируете ремонт, возможно, задумываетесь, стоит ли подбирать одинаковые цвета для столешниц по периметру кухни и для кухонного острова - или же лучше сделать на контраст, что выглядит современнее и смелее.

Эксперты по дизайну объясняют, стоит ли подбирать одинаковые цвета для столешниц и кухонного острова или же лучше сделать на контраст, передает 24 Канал со ссылкой на Real Homes.

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Как выбрать цвет для столешниц

Правда в том, что единого правильного ответа нет. Оба варианта могут иметь прекрасный вид, но дают совершенно разный эффект, что повлияет на общую атмосферу пространства.

Стоит ли сочетать цвета, зависит от вашего личного вкуса и того, какой эффект вы хотите получить в этой части дома.

Сочетание цветов столешниц и острова создает единое пространство – именно это нравится многим моим клиентам,

– говорит Ник Хацигеоргис, дизайнер интерьера.

"Однако контрастные цвета добавляют визуального интереса. Например, в одном из проектов мы соединили белые кварцевые столешницы с деревянным островом – это дало яркий, деревенский эффект", – добавил он.

Самое главное – чтобы столешницы и остров гармонировали между собой по стилю и тону.

Если вы выбираете разные цвета, стоит оставаться в пределах одной цветовой палитры. Для столешниц подойдет гранит, кварц, мрамор или бетон, а для островов – дерево, камень или металл.

Должны ли цвета столешницы и острова совпадать / Фото Michael Kaskel Schriver / Interiors By Kay

Если вы обновляете и столешницы, и остров одновременно, стоит учесть, какую атмосферу вы хотите создать.

Наиболее привлекательными являются кухни, где столешницы и остров дополняют общий дизайн. Но если вам нравится целостность – одинаковая палитра также прекрасно работает для создания элегантного и изысканного вида.

Планируете использовать одинаковый материал? Важно варьировать финишное покрытие или профиль кромки, чтобы избежать монотонности. Например, сделайте столешницы глянцевыми, а поверхность острова – матовой. Или же выберите одну форму края для столешниц (например, скошенную), а для острова – округлую. Такие тонкие различия создают ритм, но не нарушают целостности пространства.