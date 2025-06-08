Експерти з дизайну пояснюють, чи варто підбирати однакові кольори для стільниць та кухонного острова або ж краще зробити на контраст, передає 24 Канал із посиланням на Real Homes.

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Як обрати колір для стільниць

Правда в тому, що єдиної правильної відповіді немає. Обидва варіанти можуть мати чудовий вигляд, але дають зовсім різний ефект, що вплине на загальну атмосферу простору.

Чи варто поєднувати кольори, залежить від вашого особистого смаку та того, який ефект ви хочете отримати в цій частині дому.

Поєднання кольорів стільниць і острова створює єдиний простір – саме це подобається багатьом моїм клієнтам,

– каже Нік Хацигеоргіс, дизайнер інтер'єру.

"Однак контрастні кольори додають візуального інтересу. Наприклад, в одному з проєктів ми поєднали білі кварцові стільниці з дерев'яним островом – це дало яскравий, сільський ефект", – додав він.

Найголовніше – щоб стільниці та острів гармоніювали між собою за стилем і тоном.

Якщо ви обираєте різні кольори, варто залишатися в межах однієї кольорової палітри. Для стільниць підійде граніт, кварц, мармур або бетон, а для островів – дерево, камінь або метал.

Чи мають кольори стільниці та острова збігатися / Фото Michael Kaskel Schriver / Interiors By Kay

Якщо ви оновлюєте і стільниці, і острів одночасно, варто врахувати, яку атмосферу ви хочете створити.

Найбільш привабливими є кухні, де стільниці й острів доповнюють загальний дизайн. Але якщо вам до вподоби цілісність – однакова палітра також чудово працює для створення елегантного і вишуканого вигляду.

Плануєте використовувати однаковий матеріал? Важливо варіювати фінішне покриття або профіль кромки, щоб уникнути монотонності. Наприклад, зробіть стільниці глянцевими, а поверхню острова – матовою. Або ж оберіть одну форму краю для стільниць (наприклад, скошену), а для острова – округлу. Такі тонкі відмінності створюють ритм, але не порушують цілісності простору.