Користувач TikTok @kolterwinton демонструє, як легко прикріпити дерев'яну панель, що відповідає кольору шафи, до дверцят посудомийки – і тим самим повністю її трансформувати, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

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Як стилізувати посудомийку відповідно до шаф

Що потрібно для проєкту:

викрутка,

дерев'яна панель,

двостороння клейка стрічка,

ґрунтовка,

фарба або морилка,

фурнітура, яка пасує до тієї, що вже є на шафах.

Переконайтеся, що викрутка підходить до гвинтів вашої посудомийки. Панель повинна мати форму і стиль, схожі на дверцята ваших шаф, але ви зможете згодом загрунтувати і пофарбувати її в потрібний колір. Для клейкої стрічки підійде будь-яка міцна монтажна стрічка – адже панель буде фіксуватись як на клей, так і на гвинти. Щодо фарби – підберіть колір якомога ближчий до кольору шаф. Якщо ваші шафи дерев'яні – краще використати морилку, а не фарбу.

Як замінити зовнішню панель посудомийної машини: дивіться відео

Коли зібрані всі матеріали, починайте з відкручування гвинтів, що тримають зовнішню панель дверцят посудомийки. Шукайте гвинти у верхніх кутах дверцят і перевірте інструкцію до посудомийної машини, щоб не переплутати. Після цього зніміть панель і ручку машини. Добре очистьте та висушіть поверхню, а потім знову прикріпіть панель на місце.

Наклейте двосторонню стрічку на зовнішню сторону панелі і ретельно прикріпіть дерев'яну панель, вирівнюючи її. Перевірте, чи дверцята нормально відкриваються і закриваються, чи не чіпляються за підлогу, стільницю або сусідні шафи. Коли ви переконаєтесь, що все рівно, зніміть панель разом із прикріпленою дерев’яною частиною. Просвердліть отвори по периметру обох панелей і міцно закрутіть їх разом.

Далі загрунтуйте й пофарбуйте або обробіть морилкою дерев’яну панель, щоб вона відповідала стилю кухні. Не забудьте пофарбувати боки панелі та декоративну планку внизу машини для завершеного вигляду. Коли все висохне – встановіть ручку, що пасує до решти меблів, і поставте панель назад. У результаті ви отримаєте стильну посудомийку, яка ідеально вписується в інтер'єр кухні.