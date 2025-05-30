Перш ніж купувати килимове покриття для кухні, потрібно зважити всі "за" і "проти" такого придбання, передає 24 Канал.

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Переваги

Головна перевага килима на кухні – це здатність захистити ноги від переохолодження. Особливо це стосується кухонь, де підлога оброблена досить прохолодною плиткою або ламінатом. Також, якщо у вас є маленькі діти, їм може бути краще повзати по м'якому килиму, а не по твердих поверхнях. Та й від синців при падінні килим їх захистить.

Якщо правильно вибрати килим, він стане справжньою окрасою інтер'єру. Деякі стилі рекомендують використовувати килими не тільки на підлозі, але й на стінах – наприклад, шеббішик. У цьому випадку килим також виступатиме в ролі додаткової звукоізоляції.

Довідка: Шеббі шик – це стиль в інтер'єрі, декорі або одязі, що поєднує в собі вінтажну естетику, потертість і романтичну елегантність. Його суть – створення атмосфери старовинного затишку з використанням речей, які на вигляд злегка зношені або зістарені, але при цьому мають вишуканий, ніжний вигляд.

Безумовно, кімнати з якісним та стильним килимом мають набагато затишніший вигляд, ніж з голою підлогою.

За допомогою килима можна легко зонувати кімнату, виділивши робочу та обідню зону. Додатковим бонусом стане підвищення безпеки ламінату та паркету – килимове покриття запобіжить механічним пошкодженням підлогового покриття.

Недоліки

Однак, потрібно розуміти, що крім переваг використання килима на кухні, є низка суттєвих недоліків.

Якщо килим розташований безпосередньо в робочій зоні, приготуйтеся до того, що вам часто доведеться прибирати з нього розлиті рідини, шматочки їжі тощо.

Догляд за килимом на кухні – досить складне завдання. Тому найкраще обирати покриття, яке не є надто ворсистим і відмовитися від дуже світлих кольорів, де будуть помітні будь-які плями.

Також на деяких видах килимів поступово осідає жирний наліт.

Якщо ви вирішили постелити килим на плитку, потрібно купити килим з гумовою нижньою частиною, щоб він не ковзав по підлозі.

Отже, більшість недоліків килимів безпосередньо пов'язані з доглядом за ними. Уникнути їх можна, якщо купити килим із сучасних матеріалів, який призначений для використання на кухні.