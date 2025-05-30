Прежде чем покупать ковровое покрытие для кухни, нужно взвесить все "за" и "против" такого приобретения, передает 24 Канал.

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Преимущества

Главное преимущество ковра на кухне – это способность защитить ноги от переохлаждения. Особенно это касается кухонь, где пол отделан достаточно прохладной плиткой или ламинатом. Также, если у вас есть маленькие дети, им может быть лучше ползать по мягкому ковру, а не по твердым поверхностям. Да и от синяков при падении ковер их защитит.

Если правильно выбрать ковер, он станет настоящим украшением интерьера. Некоторые стили рекомендуют использовать ковры не только на полу, но и на стенах – например, шеббишик. В этом случае ковер также будет выступать в роли дополнительной звукоизоляции.

Справка: Шебби шик – это стиль в интерьере, декоре или одежде, сочетающий в себе винтажную эстетику, потертость и романтическую элегантность. Его суть – создание атмосферы старинного уюта с использованием вещей, которые на вид слегка изношены или состарены, но при этом имеют изысканный, нежный вид.

Безусловно, комнаты с качественным и стильным ковром имеют гораздо более уютный вид, чем с голым полом.

С помощью ковра можно легко зонировать комнату, выделив рабочую и обеденную зону. Дополнительным бонусом станет повышение безопасности ламината и паркета – ковровое покрытие предотвратит механические повреждения напольного покрытия.

Недостатки

Однако, нужно понимать, что кроме преимуществ использования ковра на кухне, есть ряд существенных недостатков.

Если ковер расположен непосредственно в рабочей зоне, приготовьтесь к тому, что вам часто придется убирать с него разлитые жидкости, кусочки пищи и тому подобное.

Уход за ковром на кухне – достаточно сложная задача. Поэтому лучше выбирать покрытие, которое не является слишком ворсистым и отказаться от очень светлых цветов, где будут заметны любые пятна.

Также на некоторых видах ковров постепенно оседает жирный налет.

Если вы решили постелить ковер на плитку, нужно купить ковер с резиновой нижней частью, чтобы он не скользил по полу.

Итак, большинство недостатков ковров напрямую связаны с уходом за ними. Избежать их можно, если купить ковер из современных материалов, который предназначен для использования на кухне.