Ніхто не замислюється про наслідки, – Жорін про декриміналізацію дезертирства та першого СЗЧ

Верховна Рада зняла кримінальну відповідальність за дезертирство, а також за самовільне залишення військової частини, якщо це сталося вперше. Декриміналізація таких процесів позначиться на ситуації у війську.

Майор ЗСУ, заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін розповів 24 Каналу, що для будь-якого командира важливо бути впевненим в особовому складі. Це особливо потрібно, зважаючи на обставини, в яких ми перебуваємо.

До теми В Україні декриміналізували дезертирство та самовільне залишення частини

Наскільки дієві такі закони

За словами Жоріна, декриміналізація цього процесу створює для будь-якого військовослужбовця провокативну можливість використати шанс, скористатися ним хоча б один раз.

Ніхто не задумується про наслідки цих подій. Я розумію мотивацію, яка була на самому початку. Ймовірно, хотіли повернути до війська тих людей, які колись самовільно залишили частини. Тим самим зменшивши процес їхнього повернення через суд, розслідування,

– зауважив майор ЗСУ.

Проте це може нести й трохи інші наслідки, створювати додатковий ризик. Наприклад, військовослужбовець знає, що один раз, коли він втомиться, в нього вдома будуть складнощі, проблеми, станеться будь-який моральний сплеск – він може скористатися шансом, який дала держава.

Уявимо, що в цей момент або наступного дня його відділення мало б прикривати роту, яка в обороні, або йти у наступ. Відповідно це матиме наслідки, а здавалося б просте рішення – один раз піти в СЗЧ – може позначитися на житті інших людей. Це найголовніше, що варто пам'ятати.

А друге – це дисципліна всередині підрозділу. До неї теж виникатимуть питання. Тому, я вважаю, що мета, яку хотіли досягти, не зіставна з ризиками, які ми можемо отримати,

– підкреслив Жорін.

Він додав, що таке рішення не стане катастрофою для армії, але сьогодні в командирів і так багато проблем та завдань, а можливе СЗЧ тільки їх збільшує.