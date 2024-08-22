Никто не задумывается о последствиях, – Жорин о декриминализации дезертирства и первого СЗЧ

Верховная Рада сняла уголовную ответственность за дезертирство, а также за самовольное оставление воинской части, если это произошло впервые. Декриминализация таких процессов скажется на ситуации в армии.

Майор ВСУ, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин рассказал 24 Каналу, что для любого командира важно быть уверенным в личном составе. Это особенно нужно, учитывая обстоятельства, в которых мы находимся.

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Насколько действенны такие законы

По словам Жорина, декриминализация этого процесса создает для любого военнослужащего провокационную возможность использовать шанс, воспользоваться им хотя бы один раз.

Никто не задумывается о последствиях этих событий. Я понимаю мотивацию, которая была в самом начале. Вероятно, хотели вернуть в армию тех людей, которые когда-то самовольно оставили части. Тем самым уменьшив процесс их возвращения через суд, расследования,

– отметил майор ВСУ.

Однако это может нести и немного другие последствия, создавать дополнительный риск. Например, военнослужащий знает, что один раз, когда он устанет, у него дома будут сложности, проблемы, произойдет любой моральный всплеск – он может воспользоваться шансом, который дало государство.

Представим, что в этот момент или на следующий день его отделение должно было бы прикрывать роту, которая в обороне, или идти в наступление. Соответственно это будет иметь последствия, а казалось бы простое решение – один раз пойти в СЗЧ – может сказаться на жизни других людей. Это самое главное, что стоит помнить.

А второе – это дисциплина внутри подразделения. К ней тоже будут возникать вопросы. Поэтому, я считаю, что цель, которую хотели достичь, не сопоставима с рисками, которые мы можем получить,

– подчеркнул Жорин.

Он добавил, что такое решение не станет катастрофой для армии, но сегодня у командиров и так много проблем и задач, а возможное СЗЧ только их увеличивает.