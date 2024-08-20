Закон № 11322 вносит изменения в Уголовный кодекс. В частности, теперь военных, которые впервые совершили дезертирство или самовольно оставили часть, освободят от ответственности, если они добровольно вернутся на место службы.

Смотрите также Могут ли вручить повестку на ВВК при оформлении отсрочки

Как будет происходить возвращение

Командир воинской части такого солдата должен согласиться на его возвращение. Согласие должно быть письменным, его передают прокурору, и тот может ходатайствовать перед судом об освобождении военного от уголовной ответственности.

И, если суд решит освободить военного от ответственности, когда он вернется на службу, денежные выплаты и обеспечение будут восстановлены. За время отсутствия на службе денег ему не будут выплачивать.

Заметьте. В пояснительной записке говорится, что за период с января по апрель 2023 года зарегистрировали 10 584 уголовных производства по статье о СЗЧ и 7 306 производств за дезертирство.