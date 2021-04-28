10 мільйонів до Великодня: врятувати 3-місячного Діму Свічинського може дорогий препарат

Врятувати Діму може препарат "Золгенсма" – один із найдорожчих у світі. Одне введення цих ліків дасть дитині можливість вільно рухатися і дихати.

Хай вас надихне Ілон Маск, який виявився великим благодійником і пожертвував 150 мільйонів доларів "Діма, ми встигнемо" Спінальна м’язова атрофія – це смертельне генетичне захворювання, що порушує функції нервових клітин спинного мозку та призводить до м'язової атрофії. Першими слабнуть м’язи діафрагми, і дитина перестає вільно дихати.

З часом відмовляють і інші м’язи, що врешті призводить до зупинки серця. Без належного лікування дитина може не дожити до 2 років. Врятувати хлопчика може препарат, але часу залишилося вкрай мало.

Річ у тім, що "Золгенсму" необхідно ввести протягом трьох місяців і тоді хворобу буде подолано назавжди. Часу для порятунку Діми залишилося обмаль – до Великодня, 2 травня.



Зібрати необхідну суму потрібно до Великодня / Фото зі сторінки "Врятувати Діму"

Батьки і рідні Дмитрика самостійно не можуть зібрати таку суму, тому розгорнули кампанію з порятунку хлопчика. У соцмережах вони щодня розповідають про малого та суму, яку необхідно зібрати.

До збору активно приєднуються українські культурні діячі. Вони беруть участь у розіграшах благодійних побачень, віддають свої речі з автографами тощо.

Допомогти маленькому Дімі вижити може кожен охочий.

Як допомогти врятувати Діму