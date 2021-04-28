10 мільйонів до Великодня: врятувати 3-місячного Діму Свічинського може дорогий препарат

Діма Свічинський має рідкісне захворювання – спінальна м'язова атрофія. Подолати назавжди цю недугу можна, однак потрібні захмарні для пересічної української родини 2 мільйони 300 тисяч доларів.
Джерело:фейсбук-сторінка "Врятувати Діму"
Врятувати Діму може препарат "Золгенсма" – один із найдорожчих у світі. Одне введення цих ліків дасть дитині можливість вільно рухатися і дихати.
Хай вас надихне Ілон Маск, який виявився великим благодійником і пожертвував 150 мільйонів доларів
"Діма, ми встигнемо"
Спінальна м’язова атрофія – це смертельне генетичне захворювання, що порушує функції нервових клітин спинного мозку та призводить до м'язової атрофії. Першими слабнуть м’язи діафрагми, і дитина перестає вільно дихати.
З часом відмовляють і інші м’язи, що врешті призводить до зупинки серця. Без належного лікування дитина може не дожити до 2 років. Врятувати хлопчика може препарат, але часу залишилося вкрай мало.
Річ у тім, що "Золгенсму" необхідно ввести протягом трьох місяців і тоді хворобу буде подолано назавжди. Часу для порятунку Діми залишилося обмаль – до Великодня, 2 травня.
Зібрати необхідну суму потрібно до Великодня / Фото зі сторінки "Врятувати Діму"
Батьки і рідні Дмитрика самостійно не можуть зібрати таку суму, тому розгорнули кампанію з порятунку хлопчика. У соцмережах вони щодня розповідають про малого та суму, яку необхідно зібрати.
До збору активно приєднуються українські культурні діячі. Вони беруть участь у розіграшах благодійних побачень, віддають свої речі з автографами тощо.
Допомогти маленькому Дімі вижити може кожен охочий.
Як допомогти врятувати Діму
Картки:
- Приватбанк Свічинський Віталій 5168 7450 2036 8665
- Приватбанк Свічинська Марія (мати) 4149 4393 1271 8780
- Монобанк Свічинський Віталій 4441 1144 5355 5755
- Монобанк Свічинська Марія (мати) 4441 1144 5352 4090
Банк отримувача: АТ "Райффайзен Банк Аваль"
UA473229040000000262091313621
ЕДРПОУ: 3316105087\
РАХУНКИ: UAH
Отримувач
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "МАНІФЕСТ МИРУ"
ЄДРПОУ/ІПН отримувача
39253522
Рахунок отримувача
UA903071230000026000020797550
Банк отримувача
ПАТ "БАНК ВОСТОК", м. Дніпро
МФО Банку 307123
Зверніть увагу! Із повним переліком карток і рахунків, на які можна перерахувати благодійні внески, можна ознайомитися також за цим посиланням. Можливо, саме ваша гривня врятує хлопчикові життя.