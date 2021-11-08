Дівчина дізналась про власне зґвалтування з порноролика в Інтернеті
Джерело:"Комсомольська правда"
У Москві 23-річна дівчина, яка перебрала з алкоголем на вечірці, випадково дізналась про власне зґвалтування. Вона в Інтернеті натрапила на порноролик за власної участі, знятий тої самої ночі, яку вона не пам'ятала зовсім.
Звати жертву зґвалтування Мариною. Її на вечірку запросила подруга. Та дівчина перебрала з алкоголем.
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Фатальна вечірка
Після випитого алкоголю дівчина вирішила не їхати додому серед ночі, а залишитись ночувати просто на тій квартирі знайомих, де й була вечірка.
Втім, під ранок дівчина прокинулась в іншій кімнаті. Вона не пам'ятала, як там опинилася, тож не надала цьому значення й пішла далі спати.
Наступного дня дівчина помітила синці на своїх колінах. Та згадати, звідки вони там взялися – Марина теж не змогла.
Вже пізніше вона знайшла в соцмережах фото з вечірки, на частині з яких вона була в одній лише білизні. Згодом вона так само знайшла й відео свого зґвалтування.
За справу взялась поліція
Один із гостей скористався безпорадним станом дівчини, роздягнув її та зґвалтував. Все, що відбувалося, знімав на відео інший гість вечірки,
– розповіли в поліції.
Відео хлопці виклали в соціальних мережах. Знайшовши його, дівчина дізналась, що під час вечірки її зґвалтували.