Для поповнення власних лав Росія набирає навіть психічно хворих юнаків

Українські захисники завдають величезних втрат російській армії. І військових в Росії не вистачає, через це там вже навіть почали поповнювати підрозділи психічно хворими юнаками.

Про це стало відомо завдяки одній із перехоплених СБУ розмов.

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Під час розмови мати окупанта висловила переживання за здоров’я сина, який страждає психічними розладами.

Натомість він її почав переконувати, що з його психічними розладами війна навіть на користь йде. "Бачиш, який спокійний, так? Маніяк, як серійний вбивця, як Чикатило, спокійний…", – зізнається той.

Але така відповідь ще більше налякала його матір.

У СБУ додають, що тільки психопати здатні творити такі звірства, які українці побачили у Бучі, Ірпені, Маріуполі та інших містах України.

"Російські загарбники обов’язково відповідатимуть за всі злочини, які вони вчинили на нашій землі. Слідчі та оперативні підрозділи СБУ активно над цим працюють", – додали у відомстві.

Слухайте запис розмови психічно хворого окупанта з мамою:

До слова, російські офіцери знущаються з мобілізованих жителів ОРДЛО. Вони їдять недоїдки й почувають себе рабами. СБУ оприлюднила розмови з мобілізованим жителем ОРДЛО, який потрапив в полон до українських військових.

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