СБУ оприлюднила розмови з мобілізованим жителем ОРДЛО, який потрапив в полон до українських військових.

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"Ми як раби для Росії"

Чоловіка насильно мобілізували на війну, після чого привезли в розташування російських військ під Сумами. Йому нічого не пояснили, просто дали автомат з патронами, і все.

Мобілізовані з ОРДЛО копали окопи для росіян. А у вільний час окупанти розважалися дідовщиною. Так, російський офіцер стріляв поблизу голови одного з мобілізованих.

Коли ми були в лісі, російському командиру не сподобалося, що всі почали вечеряти. Він штовхнув хлопця і почав стріляти біля голови. Другого закопали по шию в окоп. І командир почав стріляти теж біля голови, – згадує полонений.

Він підтверджує, що росіяни використовують жителів ОРДЛО буквально як рабів.

Зрештою чоловік здався в полон, чим врятував собі життя.

Розповідь полоненого жителя ОРДЛО: дивіться відео

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