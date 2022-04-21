СБУ обнародовала разговоры с мобилизованным жителем ОРДЛО, попавшим в плен к украинским военным.

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"Мы как рабы для России"

Мужчину насильственно мобилизовали на войну, после чего привезли в расположение русских войск под Сумами. Ему ничего не объяснили, просто дали автомат с патронами, и все.

Мобилизированные из ОРДЛО рыли окопы для россиян. А в свободное время оккупанты развлекались дедовщиной. Да, российский офицер стрелял вблизи головы одного из мобилизованных.

Когда мы были в лесу, русскому командиру не понравилось, что все начали ужинать. Он толкнул парня и принялся стрелять у головы. Другого закопали по шею в окоп. И командир начал стрелять тоже у головы, – вспоминает пленник.

Он подтверждает, что россияне используют жителей ОРДЛО буквально в качестве рабов.

В конце концов, мужчина сдался в плен, чем спас себе жизнь.

Рассказ пленного жителя ОРДЛО: смотрите видео

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