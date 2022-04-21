Еще двое руководителей – тяжело ранены

О ликвидации Межуева заявили в Генштабе ВСУ. Этот подполковник – командир 1-го мотострелкового полка 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии западного военного округа.

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По уточненным данным, защитниками и защитницами Украины был ликвидирован командир первого мотострелкового полка второй мотострелковой дивизии первой танковой армии западного военного округа подполковник Денис Межуев,

– заявили в Генштабе ВСУ.

Также сообщается, что тяжелые ранения получили два представителя руководящего состава этого же соединения.

Речь идет о полковнике Харитонове и подполковнике Смирнове. Они находятся на лечении в Москве

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