Еще двое руководителей – тяжело ранены
О ликвидации Межуева заявили в Генштабе ВСУ. Этот подполковник – командир 1-го мотострелкового полка 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии западного военного округа.
Кстати ВСУ на Запорожье за сутки обезвредили 100 оккупантов и уничтожили 2 танка
По уточненным данным, защитниками и защитницами Украины был ликвидирован командир первого мотострелкового полка второй мотострелковой дивизии первой танковой армии западного военного округа подполковник Денис Межуев,
– заявили в Генштабе ВСУ.
Также сообщается, что тяжелые ранения получили два представителя руководящего состава этого же соединения.
Речь идет о полковнике Харитонове и подполковнике Смирнове. Они находятся на лечении в Москве