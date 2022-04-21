Оккупанты продолжают наступление на направлении Гуляйполе – Покровское. Об этом сообщили на официальной странице ВСУ Запорожье 21 апреля.

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За прошедшие сутки защитники уничтожили:

  • личного состава – 40 человек ликвидировано, 60 ранено;
  • танков – 2 единицы;
  • боевых бронированных машин – 10 единиц;
  • радиолокационных станций – 1 единица;
  • автомобильной техники – 6 единиц.

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