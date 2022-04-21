Окупанти продовжують наступ на напрямку Гуляйполе – Покровське. Про це повідомили на офіційній сторінці ЗСУ Запоріжжя 21 квітня.

Зверніть увагу Війну можуть закінчити прямі переговори Зеленського та Путіна, – Подоляк

Протягом минулої доби оборонці знищили:

  • особового складу – 40 осіб ліквідовано, 60 поранено;
  • танків – 2 одиниці;
  • бойових броньованих машин – 10 одиниць;
  • радіолокаційних станцій – 1 одиниця;
  • автомобільної техніки – 6 одиниць.

Варто переглянути – Блискуча робота нашої артилерії: відео