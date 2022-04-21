Окупанти продовжують наступ на напрямку Гуляйполе – Покровське. Про це повідомили на офіційній сторінці ЗСУ Запоріжжя 21 квітня.
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Протягом минулої доби оборонці знищили:
- особового складу – 40 осіб ліквідовано, 60 поранено;
- танків – 2 одиниці;
- бойових броньованих машин – 10 одиниць;
- радіолокаційних станцій – 1 одиниця;
- автомобільної техніки – 6 одиниць.
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