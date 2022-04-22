Агенти ФСБ забирають в російських окупантів награбоване, а за це обіцяють їм не притягувати до відповідальності за мародерство. Про це якраз і свідчить одна з перехоплених розмов.

Зауважте Окупант зізнався, що вбив 25 мирних, а його поплічник розповів про план зґвалтування українки

Окупант вкрав кілька десятків смартфонів

У своїй розповів окупант розповів дружині, що вкрав 63 IPhone найновішої моделі й за них він міг виручити чималі гроші. Однак ФСБ вилучила все.

Росіянин із розчаруванням розповів дружині, що все викрадене ним вилучили.

Напевно, після масового виходу західних брендів із ринку Росії ФСБ отримала нове стратегічне завдання з "імпортозаміщення". Принаймні для свого керівництва,

– підсумували в СБУ.

Розмова окупанта-мародера з дружиною: дивіться відео