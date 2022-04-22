Агенты ФСБ забирают у оккупантов награбленное, а за это обещают им не привлекать к ответственности за мародерство. Об этом как раз и свидетельствует один из перехваченных разговоров.

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Оккупант украл несколько десятков смартфонов

При этом оккупант рассказал жене, что украл 63 IPhone новейшей модели и за них он мог выручить большие деньги. Однако ФСБ изъяла все.

Оккупант с разочарованием рассказал жене, что все похищенное им изъяли.

Наверное, после массового выхода западных брендов с рынка России ФСБ получила новую стратегическую задачу по "импортозамещению". По крайней мере, для своего руководства,

– подытожили в СБУ.

Разговор оккупанта-мародера с женой: смотрите видео