У Дніпрі підлітки вилізли на дах маршрутки і запустили салют: відео феєрверку

Біля ТРЦ "Мост-Сіті" у Дніпрі підлітки залізли на маршрутку й запустили салют. З транспорту вийшов водій маршрутки й почав кричати до молодиків. У мережі кажуть, що згодом маршрутка поїхала.

Підлітки залізли на дах маршрутки №238. У мережі опублікували відео, де видно, що дії хлопців досить небезпечні. Інцидент стався 18 листопада.

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Підлітки організували феєрверк на даху маршрутки

На записі, який опублікували очевидці, видно, що двоє хлопців вилізли на маршрутку та запускали феєрверк. Люди обурилися, адже через їхні "розваги" могли постраждати пасажири або ж перехожі.

Підлітки запустили салют з даху маршрутки: відео з телеграму "Дніпро Оперативний"

Водій під час інциденту вийшов з транспорту й почав кричати до неповнолітніх. Згодом він телефонував до когось, ймовірно, скаржився поліції. Проте в мережі повідомили що на місце події ніхто не прибув, бо водій поїхав геть. Також кажуть, що чоловік знімав дітей на відео.

Містяни припустили, що молоді люди таким чином зніматимуть якесь відео для соцмереж, зокрема для тіктоку.

Феєрверки біля ТЦ "Мост-Сіті": відео

Текст публікації "Дніпра Оперативного":

Божевільні неповнолітні влаштували феєрверк на даху маршрутки.

Вночі біля "Мост-сіті" малолітки залізли на дах 238 маршрутки та запустили феєрверк. Гаразд, вони, але водій вийшов і почати знімати. А потім одразу ж поїхав.

Клоунада та й годі. До речі, від цирку недалеко.