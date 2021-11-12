Пошкодженням Hyundai Sonata, який привезли з Кореї, зловмисниця займалася разом зі своєю подругою. Відео помсти хлопцю вони зняли на смартфон та самі ж залили у соцмережі.

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Очевидці робили підліткам зауваження, однак ті зі сміхом пояснювали, мовляв, власник кожного дня б'є дівчину.

Веде аморальний спосіб життя та викладає все в інстаграм

Інцидент, за попередніми даними, стався вдень 11 листопада. Школярка взяла у руки каміння та розцарапала ним капот Hyundai. Потім вона зробила те ж саме на дверцятах автівки.

Подруга зловмисниці, сміялася та коментувала подію, а потім – кілька разів стукнула по машині.

Дивіться відео, як 15-річна киянка царапає машину:

На подію відреагували активісти "Автопатруль Майдан". Вони проаналізували сторінку дівчини в інстаграмі та з'ясували, що їй всього лише 15 років. Матір підлітка нібито взагалі не займається вихованням доньки, а та веде аморальний спосіб життя.

Дівчинка викладає у соцмережі відверті фото та відео, де позує оголеною, вживає спиртні напої, курить та займається іншими речами, які не пасують підліткам.

Дивіться відео з 15-річною дівчинкою, яка вживає алкоголь та хизується дорослими вчинками: