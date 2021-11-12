Вандализмом Hyundai Sonata, которую привезли из Кореи, злоумышленница занималась вместе со своей подругой. Видео мести парню они сняли на смартфон и сами залили в соцсети.

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Очевидцы делали подросткам замечания, однако те со смехом объясняли, что владелец каждый день бьет девушку.

Ведет аморальный образ жизни и выкладывает все в инстаграм

Инцидент, по предварительным данным, произошел днем ​​11 ноября. Школьница взяла в руки камни и поцарапала ими капот Hyundai. Затем она сделала то же самое на дверце автомобиля.

Подруга злоумышленницы смеялась и комментировала событие, а потом несколько раз стукнула по машине.

Смотрите видео, как 15-летняя киевлянка царапает машину:

На событие отреагировали активисты "АвтоПатруль Майдан". Они проанализировали страницу девушки в инстаграме и выяснили, что ей всего 15 лет. Мать подростка вроде бы вообще не занимается воспитанием дочери, а та ведет аморальный образ жизни.

Девочка выкладывает в соцсети откровенные фото и видео, где позирует обнаженной, употребляет спиртные напитки, курит и занимается другими вещами, которые не свойствены подросткам.

Смотрите видео с 15-летней девочкой, которая употребляет алкоголь и кичится взрослыми поступками: