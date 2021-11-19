В Днепре подростки вылезли на крышу маршрутки и запустили салют: видео фейерверка

Возле ТРЦ "Мост-Сити" в Днепре подростки залезли на маршрутку и запустили салют. Из транспорта вышел водитель маршрутки и начал кричать на парней. В сети говорят, что впоследствии маршрутка уехала.

Подростки залезли на крышу маршрутки №238. В сети опубликовали видео, где видно, что действия ребят довольно опасны. Инцидент произошел 18 ноября.

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Подростки организовали фейерверк на крыше маршрутки

На записи, которую опубликовали очевидцы, видно, что двое парней вылезли на маршрутку и запускали фейерверк. Люди возмутились, ведь из-за их "развлечения" могли пострадать пассажиры или же прохожие.

Подростки запустили салют с крыши маршрутки: видео из телеграма "Днепр оперативный"

Водитель во время инцидента вышел из транспорта и начал кричать на несовершеннолетних. Впоследствии он звонил кому-то, вероятно, жаловался полиции. Однако в сети сообщили, что на место происшествия никто не прибыл, потому что водитель уехал. Также говорят, что мужчина снимал детей на видео.

Горожане предположили, что молодые люди таким образом будут снимать какое-то видео для соцсетей, в частности для тиктока.

Фейерверки возле ТЦ "Мост-Сити": видео

Текст публикации "Днепра Оперативного":

Сумасшедшие несовершеннолетние устроили фейерверк на крыше маршрутки.

Ночью возле "Мост-сити" малолетки залезли на крышу 238 маршрутки и запустили фейерверк. Ладно, они, но водитель вышел и начал снимать. А потом сразу же уехал.

Клоунада да и только. Кстати, от цирка недалеко.