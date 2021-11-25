В Днепре задержали мужчину, стрелявшего в строителя

Полицейские разыскали мужчину, стрелявшего в строителя во время конфликта. Максимально ему может грозить 7 лет тюрьмы.

Стрельба произошла 24 ноября на стройплощадке. 52-летнего пострадавшего сразу отвезли в больницу, однако подробно о его состоянии не сообщают.

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Полицейские нашли стрелка

Полицейские отделения №7 установили место пребывания стрелка и разыскали его. Мужчину задержали и отвезли в участок. По указанному факту следователи открыли уголовное производство за "хулиганство". Мужчине будет грозить от 3 до 7 лет заключения.



Задержали стрелка из-за инцидента в Днепре / Фото Нацполиции

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