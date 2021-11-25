У Дніпрі затримали чоловіка, який стріляв у будівельника
25 листопада 2021 , 11:51Читать новость на русском
Джерело:Нацполіція Дніпропетровщини
Поліцейські розшукали чоловіка, який стріляв у будівельника під час конфлікту. Йому може загрожувати 7 років ув'язнення.
Стрілянина сталася 24 листопада на будмайданчику. 52-річного потерпілого одразу відвезли до лікарні, однак детально про його стан не повідомляють.
Зверніть увагу У Дніпрі невідомий розстріляв будівельника: в якому стані потерпілий
Поліцейські знайшли стрільця
Поліцейські відділення №7 встановили місце перебування стрільця та розшукали його. Чоловіка затримали й відвезли до відділку. За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за "хуліганство". Чоловікові загрожуватиме від 3 до 7 років ув'язнення.
Затримали стрільця через інцидент у Дніпрі / Фото Нацполіції
Стрілянина в центрі Дніпра: що відомо
- На одному з будмайданчиків Дніпра 24 листопада невідомий влаштував стрілянину з травматичного пістолета.
- Чоловік поранив будівельника та втік із місця злочину. На фото видно, що в чоловіка вистрелили щонайменше 3 рази. У нього були рани на руці та животі.
- До поліції про стрілянину повідомив випадковий свідок. Правоохоронці одразу прибули на місце події й почали розшукувати стрільця.
- Відомо, що між учасниками інциденту виник конфлікт.