Изнасиловали и перерезали горло: на Днепропетровщине жестоко убили 29-летнюю женщину

В городе Апостолово ночью 7 января убили 29-летнюю местную жительницу. Правоохранители задержали подозреваемого по горячим следам.

На нижнем белье мужчины обнаружили кровь погибшей. Позже он признал свою вину.

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На привокзальной площади нашли тело женщины

В Апостолово недалеко от Привокзальной площади 7 января нашли тело женщины с перерезанным горлом. Погибшая была частично раздетой. По предварительной информации, она распивала алкоголь в компании. Впоследствии между знакомыми возник конфликт.

На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа отделения полиции №8, оперативники и руководство Криворожского райуправления полиции, а также эксперты-криминалисты и кинологи с собаками. Во время осмотра тела жертвы судмедэксперт насчитал 12 ножевых ранений в области груди, шеи и лица. Также специалисты подтвердили, что погибшую изнасиловали.

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Подозреваемого задержали

Оперативники по горячим следам задержали 29-летнего жителя Зеленодольска, который мог быть причастным к убийству женщины. На куртке и нижнем белье мужчины обнаружили следы крови жертвы. Нож, который нашли на месте происшествия, также принадлежал ему. Сначала задержанный отрицал свою вину, однако позже таки дал признательные показания.

Личность погибшей установили. Ею оказалась 29-летняя жительница Апостолова. Следователи открыли уголовное производство за "умышленное убийство". Вскоре задержанному объявят о подозрении и изберут меру пресечения.

Если вину мужчины докажут в суде, ему будет грозить от 7 до 15 лет за решеткой. Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства трагического события.