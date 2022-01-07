Зґвалтували й перерізали горло: на Дніпропетровщині жорстоко вбили 29-річну жінку

У місті Апостолове вночі 7 січня вбили 29-річну місцеву жительку. Правоохоронці затримали підозрюваного за гарячими слідами.

На спідній білизні чоловіка виявили кров загиблої. Пізніше він визнав свою провину.

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На привокзальній площі знайшли тіло жінки

У Апостоловому неподалік привокзальної площі 7 січня знайшли тіло жінки з перерізаним горлом. Загибла була частково роздягнутою. За попередньою інформацією, вона розпивала алкоголь у компанії. Згодом між знайомими виник конфлікт.

На місці події наразі працює слідчо-оперативна група відділення поліції №8, оперативники та керівництво Криворізького райуправління поліції, а також експерти-криміналісти та кінологи з собаками. Під час огляду тіла жертви судмедексперт нарахував 12 ножових поранень у ділянках грудей, шиї та обличчя. Також фахівці підтвердили, що загиблу зґвалтували.

Дивіться фото з місця події / Фото "Свои"

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Підозрюваного затримали

Оперативники за гарячими слідами затримали 29-річного жителя Зеленодольська, який міг бути причетним до вбивства жінки. На куртці та спідній білизні чоловіка виявили сліди крові жертви. Ніж, який знайшли на місці події, також належав йому. Спершу затриманий заперечував свою провину, однак пізніше таки дав свідчення.

Особу загиблої також встановили. Нею виявилася 29-річна жителька Апостолова. Слідчі відкрили кримінальне провадження за "умисне вбивство". Невдовзі затриманому оголосять про підозру та оберуть запобіжний захід.

Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 7 до 15 років за ґратами. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини трагічної події.