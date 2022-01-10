Насильника из Днепропетровщины, который жестоко зарезал женщину, взяли под стражу

Неподалеку от вокзала в Апостолово 29-летний мужчина поиздевался над женщиной, а затем цинично убил. Его будут держать под стражей до вынесения окончательного приговора.

Жителю Днепропетровщины не дали возможности внести залог. Суд решил, что его нужно арестовать.

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Жуткое убийство

Следователи установили, что 6 января вечером злоумышленник познакомился с 29-летней жительницей Днепропетровщины в кафе города Апостолово. Они распивали алкоголь в компании.

Впоследствии мужчина вступил в половое сношение с женщиной против ее воли. После надругательства над жертвой, он ударил ее ножом 12 раз.



Злоумышленник принудил женщину к половому сношению и жестоко убил / Фото "Свои"

Удары наносил в область шеи, груди и лица. От полученных травм женщина умерла. Окровавленное и полуобнаженное тело нашли возле привокзальной площади.

Преступника задержали

Вскоре после убийства нашли и задержали главного подозреваемого. На его одежде обнаружили кровь жертвы.



На одежде убийцы нашли кровь жертвы / Фото прокуратуры Днепропетровщины

Мужчина отрицал свою вину. Однако правоохранители разыскали нож, которым он наносил ранения, поэтому впоследствии задержанный признался.

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За умышленное убийство ему грозит от 7 до 15 лет заключения. Досудебное расследование продолжается.

Домогания к ученице

Другой жуткий случай изнасилования в Кривом Роге произошел между учителем и ученицей. Дело решили закрыть уже в третий раз.

Полицейские якобы не увидели состава преступления в действиях педагога, хотя сам учитель не скрывал факта полового сношения с несовершеннолетней. Инцидент произошел на выпускном в июне 2021 года.

Тогда девушка оказалась наедине с педагогом в гримерке. После изнасилования, потерпевшая вместе с матерью обращалась к правоохранителям, но те не восприняли ее слова серьезно. В то же время медики подтвердили предоставленную информацию.