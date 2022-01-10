Ґвалтівника з Дніпропетровщини, який жорстоко зарізав жінку, взяли під варту
Неподалік від вокзалу в Апостоловому 29-річний чоловік познущався з жінки, а потім цинічно вбив. Його триматимуть під вартою до винесення остаточного вироку.
Мешканцю Дніпропетровщини не дали можливості внести заставу. Суд вирішив, що його потрібно арештувати.
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Моторошне вбивство
Слідчі встановили, що 6 січня ввечері зловмисник познайомився з 29-річною жителькою Дніпропетровщини в кафе міста Апостолове. Вони розпивали алкоголь в компанії.
Згодом чоловік вступив у статеві зносини з жінкою проти її волі. Після наруги над жертвою, він вдарив її ножем 12 разів.
Зловмисник примусив жінку до статевих зносин і жорстоко вбив / Фото "Свои"
Удари завдавав у область шиї, грудей та обличчя. Від отриманих травм жінка померла. Закривавлене й напівоголене тіло знайшли біля привокзальної площі.
Злочинця затримали
Невдовзі після вбивства знайшли та затримали головного підозрюваного. На його одязі виявили кров жертви.
На одязі вбивці знайшли кров жертви / Фото прокуратури Дніпропетровщини
Чоловік заперечував свою провину. Однак правоохоронці розшукали й ножа, яким він наносив поранення, тож згодом затриманий зізнався.
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За умисне вбивство йому загрожує від 7 до 15 років ув'язнення. Досудове розслідування триває.
Домагання до учениці
Інший моторошний випадок зґвалтування в Кривому Розі відбувся між вчителем та ученицею. Справу вирішили закрити вже втретє.
Поліцейські нібито не побачили складу злочину в діях педагога, хоч сам вчитель не приховував факту статевих зносин із неповнолітньою. Інцидент стався на випускному в червні 2021 року.
Тоді дівчина опинилася наодинці з педагогом у гримерці. Після зґвалтування, потерпіла разом із матір'ю зверталася до правоохоронців, але ті не сприйняли її слова серйозно. Водночас медики підтвердили надану інформацію.