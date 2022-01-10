Ґвалтівника з Дніпропетровщини, який жорстоко зарізав жінку, взяли під варту

Неподалік від вокзалу в Апостоловому 29-річний чоловік познущався з жінки, а потім цинічно вбив. Його триматимуть під вартою до винесення остаточного вироку.

Мешканцю Дніпропетровщини не дали можливості внести заставу. Суд вирішив, що його потрібно арештувати.

До теми Зґвалтували й перерізали горло: на Дніпропетровщині жорстоко вбили 29-річну жінку

Моторошне вбивство

Слідчі встановили, що 6 січня ввечері зловмисник познайомився з 29-річною жителькою Дніпропетровщини в кафе міста Апостолове. Вони розпивали алкоголь в компанії.

Згодом чоловік вступив у статеві зносини з жінкою проти її волі. Після наруги над жертвою, він вдарив її ножем 12 разів.



Зловмисник примусив жінку до статевих зносин і жорстоко вбив / Фото "Свои"

Удари завдавав у область шиї, грудей та обличчя. Від отриманих травм жінка померла. Закривавлене й напівоголене тіло знайшли біля привокзальної площі.

Злочинця затримали

Невдовзі після вбивства знайшли та затримали головного підозрюваного. На його одязі виявили кров жертви.



На одязі вбивці знайшли кров жертви / Фото прокуратури Дніпропетровщини

Чоловік заперечував свою провину. Однак правоохоронці розшукали й ножа, яким він наносив поранення, тож згодом затриманий зізнався.

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За умисне вбивство йому загрожує від 7 до 15 років ув'язнення. Досудове розслідування триває.

Домагання до учениці

Інший моторошний випадок зґвалтування в Кривому Розі відбувся між вчителем та ученицею. Справу вирішили закрити вже втретє.

Поліцейські нібито не побачили складу злочину в діях педагога, хоч сам вчитель не приховував факту статевих зносин із неповнолітньою. Інцидент стався на випускному в червні 2021 року.

Тоді дівчина опинилася наодинці з педагогом у гримерці. Після зґвалтування, потерпіла разом із матір'ю зверталася до правоохоронців, але ті не сприйняли її слова серйозно. Водночас медики підтвердили надану інформацію.