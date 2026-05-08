Авто принадлежало воину ВСУ: СБУ задержала исполнителей теракта в Днепре 7 мая

Утром 7 мая в Днепре произошел теракт. В Соборном районе города взорвалось припаркованное авто, которое принадлежало военнослужащему ВСУ. Через несколько часов после инцидента подрывников задержали.

Двое террористов оказались завербованными россиянами жителями Самаровского района Днепропетровщины, которые искали "легкого заработка" в телеграмм-каналах. Об этом сообщает СБУ.

Какие новые детали взрыва автомобиля военного в Днепре?

В обмен на деньги из России злоумышленники согласились взорвать авто военного ВСУ. По указаниям оккупантов они заложили под автомобиль украинского воина самодельное взрывное устройство и установили рядом телефонную камеру для видеофиксации теракта.

Затем взрывчатку дистанционно активировали с помощью звонка на мобильный телефон, которым была снаряжена бомба.

Во время обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны, сим-карты и одежду, которые они использовали во время подготовки и совершения теракта. Известно, что одного террориста задержали, когда он пытался бежать за границу.

Сейчас обоим сообщили о подозрении по факту террористического акта и отправили под стражу. Террористам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, что ранее о теракте в Днепре сообщала прокуратура. Там рассказали, что около 7:30 утра в Соборном районе города Днепра взорвался припаркованный автомобиль. В результате взрыва ранения получили двое мужчин.

Россия усиливает кампанию терактов в Украине

Оккупанты пытаются дестабилизировать Украину изнутри, чтобы напугать ее общество и принудить к капитуляции.

Многочисленные случаи подготовки терактов продолжает разоблачать СБУ. Обычно враг привлекает для совершения наиболее уязвимые слои населения, которые ищут легких подработок. Среди них, в частности, подростки.

Так, недавно в Кировоградской и Одесской областях СБУ и полиция недавно в Кировоградской и Одесской областях разоблачили двух школьников, которых, по данным следствия, российские спецслужбы могли завербовать для подготовки терактов в школах.

Подростков через Telegram и TikTok склоняли к закладке взрывчатки и массовым нападениям на одноклассников, а после этого – даже к самоубийству, чтобы скрыть следы преступления.

15-летний ученик из Кировоградской области уже получил подозрение: у него дома нашли взрывчатку, компоненты для ее изготовления, оружие и доказательства в телефоне. В Одесской области другого школьника разоблачили на этапе вербовки – ему планировали передать оружие для нападения.

Руководитель ювенальной превенции Нацполиции Украины Василий Богдан рассказал, что вместе с СБУ и школами проводят разъяснительную работу, и все больше подростков сами сообщают о подозрительных сообщениях – что помогает вовремя предотвращать угрозы.