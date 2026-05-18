После ночного террора в Днепре много пострадавших, среди них – дети

В ночь на 18 мая оккупанты безжалостно били по Днепру дронами и ракетами. Число пострадавших в результате массированного обстрела возросло.

Сначала Днепр находился под атакой БПЛА, а затем враг ударил по городу баллистикой. Возникло много пожаров.

Что известно о пострадавших в Днепре?

По состоянию на 4 утра власти сообщали о 9 пострадавших. Впрочем, уже к 07:00 их количество выросло.

Глава ОВА Александр Ганжа заявил, что в результате атаки на Днепр ранения получили 18 человек. Среди них – 2-летняя девочка и 10-летний мальчик. Оба детей находятся на амбулаторном лечении.

8 человек госпитализированы. Это 4 женщины и 4 мужчины. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

Напомним, что Россия обстреливала Днепр с вечера 17 мая и на протяжении всей ночи 18 мая. Власти рассказывали о попадании по жилому кварталу города и в склады с пиротехнической продукцией.

К слову, около 20:50 в ОВА рассказывали, что в Сурско-Литовской общине Днепровского района из-за российской атаки ранена 76-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. Также поврежден частный дом, изуродованы религиозное учреждение и авто.

Угроза воздушных ударов со стороны России растет

Россияне модернизируют свои дроны и изменяют тактику их применения. Военный эксперт и специалист по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов сообщил, что российские "Ланцеты" начали работать в режиме полного радиомолчания вплоть до момента атаки.

По словам эксперта, враг делает это намеренно, чтобы украинские военные не могли обнаружить дрон, определить его тип и своевременно среагировать на угрозу.

Пока точно неизвестно, какую систему навигации используют модернизированные "Ланцеты" – это могут быть инерционные системы, маяки или наводки по изображению местности.

Бескрестнов также ранее сообщал, что отдельные российские "Шахеды" могут оснащаться средствами РЭБ для усложнения работы украинских систем обнаружения.

Заметим, что в последнее время Россия изменила тактику ударов дронами по Украине. От ночных атак она перешла на дневные и длительные. Аналитики объясняют, что главная цель оккупантов – психологическое давление и экономический террор. Кроме того, таким образом враг хочет сильнее истощить украинскую ПВО.