Пожар машины с автоматом в Днепре расследуют как подготовку к убийству
Источник:полиция Днепропетровщины
В Днепре на проспекте Яворницкого 8 декабря вспыхнул автомобиль и раздались выстрелы. Впоследствии в салоне транспорта были найдены автомат и гильзы от использованных пуль.
Инцидент произошел примерно в 9:20, а на следующий день обнародовали основную версию следствия. Сейчас стражи порядка считают, что это было неудачной подготовкой к убийству человека.
Это событие В Днепре нашли автомат в сгоревшем авто: свидетели слышали выстрелы – СМИ
Туда прибыло руководство полиции
Полицейские прибыли на место происшествия, когда автомобиль еще горел. Впоследствии свидетели рассказали, что слышали выстрелы, и только после этого начался пожар.
После тушения в багажнике обнаружили не только автомат, но и боевые патроны и пустые гильзы пуль. Потому туда немедленно вызвали областное руководство полиции.
Правоохранители на месте пожара авто / Фото Нацполиции
Что было известно раньше
СМИ сообщали, что свидетели сначала слышали одиночные выстрелы, а затем автоматные очереди. Также местные рассказали, что Opel Vectra была там припаркована целую неделю.
Также писали, что в багажнике находился не обычный автомат, а с системой дистанционного управления. Это частично подтвердили обнародованные фото с места.
Автомат, который был в багажнике / Фото "Информатор"