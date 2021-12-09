Пожар машины с автоматом в Днепре расследуют как подготовку к убийству

В Днепре на проспекте Яворницкого 8 декабря вспыхнул автомобиль и раздались выстрелы. Впоследствии в салоне транспорта были найдены автомат и гильзы от использованных пуль.

Инцидент произошел примерно в 9:20, а на следующий день обнародовали основную версию следствия. Сейчас стражи порядка считают, что это было неудачной подготовкой к убийству человека.

Это событие В Днепре нашли автомат в сгоревшем авто: свидетели слышали выстрелы – СМИ

Туда прибыло руководство полиции

Полицейские прибыли на место происшествия, когда автомобиль еще горел. Впоследствии свидетели рассказали, что слышали выстрелы, и только после этого начался пожар.

После тушения в багажнике обнаружили не только автомат, но и боевые патроны и пустые гильзы пуль. Потому туда немедленно вызвали областное руководство полиции.

Правоохранители на месте пожара авто / Фото Нацполиции

Что было известно раньше

СМИ сообщали, что свидетели сначала слышали одиночные выстрелы, а затем автоматные очереди. Также местные рассказали, что Opel Vectra была там припаркована целую неделю.

Также писали, что в багажнике находился не обычный автомат, а с системой дистанционного управления. Это частично подтвердили обнародованные фото с места.

Автомат, который был в багажнике / Фото "Информатор"