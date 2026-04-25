Россияне в Днепре едва не убили заместителя Филатова – Юрия Яндульского

Во время атак по Днепру едва не погиб местный чиновник Юрий Яндульский. Он является заместителем мэра города Бориса Филатова.

Об этом заявил Борис Филатов. Он, не сдерживаясь, написал все, что думает о россиянах.

Почему едва не погиб Юрий Яндульский?

По словам мэра Днепра, Россия прибегает к так называемому сирийскому сценарию, то есть повторных ударов по местам предыдущих попаданий.

"Целенаправленно бьют по гражданским объектам, а потом, когда на месте начинают работать чрезвычайники, коммунальщики, полиция и врачи, повторяют удар", – детализировал Филатов.

Обратите внимание! ГСЧС еще разбирает завалы на месте ударов. В городе постоянно звучит тревога, которая сопровождается новыми взрывами. Россия атакует Днепр еще с ночи – более 10 часов.

Мэр Днепра заявил, что этот повторный удар произошел по одному из адресов на улице Рабочей.

Чуть не убили моего заместителя Юрия Яндульского, директора департамента, и проектантов, которые обследовали разрушения. Это отвратительное и абсолютно низменное военное преступление, которому нет и не может быть прощения,

– написал Филатов.

Последствия повторной атаки по Днепру сегодня / Фото Днепропетровская ОВА

Кто такой Юрий Яндульский?

Его назначили заместителем Филатова не так давно – в феврале.

"На должности он будет отвечать за сотрудничество с государственными органами власти, министерствами, ОВА, правоохранителями, а также будет заниматься районными администрациями города", – так рассказали в городском совете в феврале.



Юрий Яндульский / Фото Днепровский городской совет

Яндульский имеет более 16 лет опыта работы в правоохранительных органах, работал руководителем Днепровской районной военной администрации в области, а позже был заместителем в Днепропетровской ОВА.

Что известно о повторном ударе по Днепру 25 апреля?

Он был днем – и по тому же кварталу, куда пришелся предыдущий обстрел. К сожалению, известно о погибшем и 7 раненых, из них 5 в больнице.

В частности, в результате повторной атаки пострадали трое детей. Парень 15 лет и девушка 16 лет госпитализированы в состоянии средней тяжести. Еще один парень 16 лет будет лечиться амбулаторно.