Сбывал наркотики заключенным: в Днепропетровской области разоблачили работника колонии

Работник колонии в Днепропетровской области разоблачен на сбыте наркотиков. Психотропные вещества он продавал заключенным.

По информации следствия, речь идет о младшем инспекторе одного из отделов Синельниковской исправительной колонии №94. В его вещах было найдено более 3 килограммов запрещенных веществ.

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Продажа наркотиков в колонии

Мужчине объявили о подозрении в правонарушении. За сбыт наркотиков ему грозит до 8 лет тюрьмы.

В ходе обыска у работника колонии обнаружили:

3 килограмма каннабиса;

8,5 г методона;

0,5 г метамфетамина;

1,6 г дифенгидрамина.

Правоохранители продолжают досудебное расследование по делу. Доказательства собираются работниками Государственного бюро расследований.

Бизнес из России

Недавно сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили преступную группировку, которая распространяла наркотики в колониях Ровно и Луцка. Известно, что деятельность местных банков координировали "воры в законе" из России.

В частности, ответственным за поставку товара в Ровно был уголовный авторитет, отбывавший наказание в одной из колоний. Его банда снабжала и сбывала запрещенные вещества в тюрьме.

Уголовный авторитет продавал наркотики в колонии и отправлял деньги в Россию / Фото СБУ

Часть денег от продаж, а также полученных во время азартных игр, поставку сигарет и еды уголовный авторитет отправлял в Россию. Помогали в бизнесе его подельники на свободе.

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