Задержали злоумышленников с поличным при продаже наркотиков на территории СИЗО в июне 2021 года. После разоблачения группировки ее членов уволили с работы в изоляторе.

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По данным следствия, фигуранты производства организовали канал распространения метадона и марихуаны между заключенными, а также прикрывали дилеров, пользуясь служебным положением.

Продали наркотики агентам полиции

Для разоблачения группировки правоохранители провели ряд оперативных закупок. После документирования преступлений следователи решили задержать работников СИЗО.

Во время обысков полицейские нашли склад наркотических средств в служебных помещениях изолятора, а также в личных вещах сотрудников.

Организатором группировки, как установили следователи ГБР, выступил 29-летний мужчина, контролировавший работу банды.

В отношении всех четырех фигурантов открыты производства за хранение и сбыт наркотических веществ в СИЗО, совершенные организованной группой. Если вину бывших работников пенитенциарной службы докажут в суде, подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Когда именно суд начнет рассматривать дело экс-работников Лукьяновского следственного изолятора, пока неизвестно.