Задержали злоумышленников с поличным при продаже наркотиков на территории СИЗО в июне 2021 года. После разоблачения группировки ее членов уволили с работы в изоляторе.
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По данным следствия, фигуранты производства организовали канал распространения метадона и марихуаны между заключенными, а также прикрывали дилеров, пользуясь служебным положением.
Продали наркотики агентам полиции
- Для разоблачения группировки правоохранители провели ряд оперативных закупок. После документирования преступлений следователи решили задержать работников СИЗО.
- Во время обысков полицейские нашли склад наркотических средств в служебных помещениях изолятора, а также в личных вещах сотрудников.
- Организатором группировки, как установили следователи ГБР, выступил 29-летний мужчина, контролировавший работу банды.
В отношении всех четырех фигурантов открыты производства за хранение и сбыт наркотических веществ в СИЗО, совершенные организованной группой. Если вину бывших работников пенитенциарной службы докажут в суде, подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Когда именно суд начнет рассматривать дело экс-работников Лукьяновского следственного изолятора, пока неизвестно.