Затримали зловмисників на гарячому під час продажу наркотиків на території СІЗО у червні 2021 року. Після викриття угруповання його членів звільнили з роботи в ізоляторі.
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За даними слідства, фігуранти провадження організували канал розповсюдження метадону та марихуани між в'язнями, а також прикривали дилерів, користуючись службовим становищем.
Продали наркотики агентам поліції
- Для викриття угруповання правоохоронці провели низку оперативних закупок. Після документування злочинів слідчі вирішили затримати працівників СІЗО.
- Під час обшуків поліцейські знайшли склад наркотичних засобів у службових приміщеннях ізолятора, а також у власних речах співробітників.
- Організатором угруповання, як встановили слідчі ДБР, виступив 29-річний чоловік, який контролював роботу банди.
Всім чотирьом фігурантам провадження інкримінують зберігання та збут наркотичних речовин у СІЗО, вчинені організованою групою. Якщо провину колишніх працівників пенітенціарної служби доведуть у суді, підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Коли саме суд почне розглядати справу експрацівників Лук'янівського слідчого ізолятора, наразі невідомо.