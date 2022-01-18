Затримали зловмисників на гарячому під час продажу наркотиків на території СІЗО у червні 2021 року. Після викриття угруповання його членів звільнили з роботи в ізоляторі.

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За даними слідства, фігуранти провадження організували канал розповсюдження метадону та марихуани між в'язнями, а також прикривали дилерів, користуючись службовим становищем.

Продали наркотики агентам поліції

Для викриття угруповання правоохоронці провели низку оперативних закупок. Після документування злочинів слідчі вирішили затримати працівників СІЗО.

Під час обшуків поліцейські знайшли склад наркотичних засобів у службових приміщеннях ізолятора, а також у власних речах співробітників.

Організатором угруповання, як встановили слідчі ДБР, виступив 29-річний чоловік, який контролював роботу банди.

Всім чотирьом фігурантам провадження інкримінують зберігання та збут наркотичних речовин у СІЗО, вчинені організованою групою. Якщо провину колишніх працівників пенітенціарної служби доведуть у суді, підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Коли саме суд почне розглядати справу експрацівників Лук'янівського слідчого ізолятора, наразі невідомо.