Поліцейського затримали ще 8 липня, а про завершення розслідування повідомили 17 січня. Тепер чоловікові загрожує вкрай серйозне покарання.

Зауважте На Волині поліцейський продавав та вживав наркотики: речовини знайшли навіть на роботі

Продавав одразу 2 речовини

Розслідування вели працівники полтавського Територіального управління ДБР. Це було необхідно, оскільки слідчі з Харкова могли бути упередженими.

Агенти ДБР встановили, що їхній колега продавав не тільки метадон, а й сильнодійний лікарський засіб димедрол. Проте наразі "бізнес" оперуповноваженого зупинили.



Затримання поліцейського, який продавав наркотики / Фото Прокуратура Харківщини

Що йому за це загрожує

Правоохоронця судитимуть одразу за кількома статтями Кримінального кодексу. Вони передбачають різне покарання:

систематичний збут наркотичних засобів – від 2 до 5 років ув'язнення;

обіг фальсифікованих лікарських засобів – від 5 до 8 років ув'язнення.

Інший "продавець" у місті

14 грудня повідомили, що в Харківському суді затримали поліцейського. Він у цей момент продавав наркотики, які мали передати в місцеве СІЗО.

Згодом слідчі з'ясували, що "товар" поліцейський із "друзями" рекламували в інтернет-магазині в телеграмі. Увесь їхній асортимент вилучили та передали на експертизу.

Цікаво – що пов'язує ЦРУ та наркотики: дивіться відео