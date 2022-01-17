Поліцейського затримали ще 8 липня, а про завершення розслідування повідомили 17 січня. Тепер чоловікові загрожує вкрай серйозне покарання.
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Продавав одразу 2 речовини
Розслідування вели працівники полтавського Територіального управління ДБР. Це було необхідно, оскільки слідчі з Харкова могли бути упередженими.
Агенти ДБР встановили, що їхній колега продавав не тільки метадон, а й сильнодійний лікарський засіб димедрол. Проте наразі "бізнес" оперуповноваженого зупинили.
Затримання поліцейського, який продавав наркотики / Фото Прокуратура Харківщини
Що йому за це загрожує
Правоохоронця судитимуть одразу за кількома статтями Кримінального кодексу. Вони передбачають різне покарання:
- систематичний збут наркотичних засобів – від 2 до 5 років ув'язнення;
- обіг фальсифікованих лікарських засобів – від 5 до 8 років ув'язнення.
Інший "продавець" у місті
14 грудня повідомили, що в Харківському суді затримали поліцейського. Він у цей момент продавав наркотики, які мали передати в місцеве СІЗО.
Згодом слідчі з'ясували, що "товар" поліцейський із "друзями" рекламували в інтернет-магазині в телеграмі. Увесь їхній асортимент вилучили та передали на експертизу.
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