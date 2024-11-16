Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.

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Вибухи у Харкові сьогодні 16 листопада

Тривогу в Харківській області оголосили близько 10:36. Повітряні сили попереджали про активність російської тактичної авіації на північно-східному напрямку. Наголошували, є загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Близько 11:49 у мережі написали, що в Харкові було чути два вибухи. Моніторингові канали повідомляли про КАБи та загрозу БпЛА "Молнія-1".

Зауважимо, станом на 12:05 офіційних коментарів місцевої влади щодо вибухів поки не було.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, а також про вибухи читайте в нашому телеграмі.