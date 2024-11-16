Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Скільки "Шахедів" збили сьогодні 16 листопада

У ніч на 16 листопада, з 20:30 15 листопада, агресор завдав удару по Харківській області зенітною керованою ракетою С-300, а також атакував Україну 83 ударними БпЛА типу "Shahed" і дронами невстановленого типу. Райони пусків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 53 ворожих БпЛА у Черкаській, Одеській, Київській, Житомирській, Сумській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській, Запорізькій, Харківській і Хмельницькій областях,

– зазначили в Повітряних силах.

Ще 30 ворожих дронів локаційно втрачено в різних регіонах України внаслідок активної протидії Сил оборони.

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