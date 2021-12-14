Правоохоронець працював у конвої, який доправляв арештованих із Харківського слідчого ізолятора до залів судових засідань. У приміщеннях судів він передавав їм заборонені речовини.

До теми Загрожує до 12 років ув'язнення: двоє колишніх поліцейських збували наркотики у Києві

Він також домовлявся про те, щоб "покупців" не оглядали під час повернення у СІЗО. За такі "послуги" засуджені платили йому безпосередньо в судах або отримував гроші від їхніх родичів.

Затримання поліцейського-дилера

У понеділок, 13 грудня, правоохоронця спіймали працівники ДБР під час чергової оборудки. Він намагався продати партію наркотиків у СІЗО.

Порушника затримали за підозрою в збуті наркотичних засобів. Невдовзі йому мають обрати запобіжний захід.

Зверніть увагу! Відповідно до статті 307 Кримінального кодексу України затриманому правоохоронцю загрожує до 10 років ув'язнення з конфіксацією майна.

Слідчі ще мають встановити канали постачання наркотиків до поліцейського.

Київські наркоторговці

14 грудня в столиці України затримали двох чоловіків, які торгували наркотиками. У них вилучили заборонених речовин на загальну суму 1,5 мільйона гривень.



Наркотики рекламували в інтернет-магазині / Фото Нацполіції

Свій "товар" зловмисники рекламували в інтернет-магазині в одному з популярних месенджерів. Увесь асортимент вилучили правоохоронці та передали на експертизу.