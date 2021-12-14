Правоохранитель работал в конвое, который доставлял арестованных из Харьковского следственного изолятора в залы судебных заседаний. В помещениях судов он передавал им запрещенные вещества.
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Он также договаривался о том, чтобы "покупателей" не осматривали во время возвращения в СИЗО. За такие "услуги" осужденные платили ему непосредственно в судах или получал деньги от их родственников.
Задержание полицейского-дилера
В понедельник, 13 декабря, правоохранителя поймали работники ГБР во время очередной сделки. Он пытался продать партию наркотиков в СИЗО.
Нарушителя задержали по подозрению в сбыте наркотических средств. Вскоре ему должны избрать меру пресечения.
Следователи еще должны установить каналы поставки наркотиков у полицейскому.
Киевские наркоторговцы
14 декабря в столице Украины задержали двух мужчин, торговавших наркотиками. У них изъяли запрещенных веществ на общую сумму 1,5 миллиона гривен.
Наркотики рекламировали в интернет-магазине / Фото Нацполиции
Свой "товар" злоумышленники рекламировали в интернет-магазине в одном из популярных мессенджеров. Весь ассортимент изъяли правоохранители и передали на экспертизу.