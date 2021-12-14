В полиции рассказали, что наркотики распространяли среди наркозависимых киевлян и жителей Киева. Более того, свой "товар" злоумышленники рекламировали в интернет-магазине.

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Наркотики рекламировали в интернет-магазине

Дилеры предлагали своим клиентам кокаин, метадон, LSD, экстази. Организовал сбыт наркотиков 41-летний киевлянин. Интернет-магазин он создал на платформе одного из мессенджеров. Наркотики передавали во время личных встреч или через "закладки".

Впоследствии мужчина решил расширить свой "бизнес": приобщил к "работе" 31-летнего пособника, которому поставлял оптовые партии "товара". Таким образом "наркопредприниматель" зарабатывал более 100 тысяч гривен ежемесячно.

Наркотики рекламировали в интернет-магазине / Фото Нацполиции

У фигурантов дела провели обыски

Правоохранители провели обыски у фигурантов дела. Они изъяли 250 граммов кокаина, 150 граммов метадона, более 250 таблеток экстази, марки ЛСД, каннабис, а также средства в иностранной валюте и материалы для фасовки.

Обратите внимание! Стоимость изъятого по ценам "черного рынка" составляет 1,5 миллиона гривен. За совершенное фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Все изъятое передали на экспертизу. Наркосбытчикам уже объявили о подозрении.

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Смотрите видео обысков у наркосбытчиков: