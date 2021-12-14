У поліції розповіли, що наркотики розповсюджували серед наркозалежних киян та жителів Києва. Ба більше, свій "товар" зловмисники рекламували в інтернет-магазин.

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Наркотики рекламували в інтернет-магазині

Дилери пропонували своїм клієнтам кокаїн, метадон, LSD, екстазі. Організував збут наркотиків 41-річний киянин. Інтернет-магазин він створив на платформі одного з месенджерів. Наркотики передавали під час особистих зустрічей або через "закладки".

Згодом чоловік вирішив розширити свій "бізнес": долучив до "роботи" 31-річного посібника, якому постачав оптові партії "товару". Таким чином "наркопідприємець" заробляв більше ніж 100 тисяч гривень щомісяця.

Наркотики рекламували в інтернет-магазині / Фото Нацполіції

У фігурантів справи провели обшуки

Правоохоронці провели обшуки у фігурантів справи. Вони вилучили 250 грамів кокаїну, 150 грамів метадону, понад 250 пігулок екстазі, марки ЛСД, канабіс, а також кошти в іноземній валюті та матеріали для фасування.

Зверніть увагу! Вартість вилученого за цінами "чорного ринку" становить 1,5 мільйона гривень. За вчинене фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Все вилучене передали на експертизу. Наркозбувачам вже оголосили про підозру.

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Дивіться відео обшуків у наркозбувачів: