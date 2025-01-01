Обстрел в утро 1 января был очень циничным еще и потому, что били по Печерску. Совсем рядом от места попадания расположен Офис Президента. 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал МВД расскажет о спасательной операции.

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На Печерске в доме обрушились лестничные клетки

В МВД заявили, что в новогоднее утро в Киеве погибли два человека. Среди шестерых пострадавших есть две беременные.

Спасательная операция продолжается в сложных условиях – обрушились лестничные клетки. Сейчас привлечены все необходимые профильные службы, специальная высотная и роботизированная техника. На месте находилось руководство МВД. Россия в очередной раз показывает свое звериное лицо и намерение убивать наших граждан,

– написали в ведомстве.

Для экстренных служб год начался с тяжелой работы / Фото из телеграм-канала МВД

В МВД подытожили: для всех людей первый день года является днем надежд и ожиданий. Но Россия и в этот день несет горе и смерть. Собственно, как и всегда.

Киевляне наводят порядок, а спасатели успокаивают людей / Фото из телеграм-канала МВД

Во время атаки были повреждены исторические здания. В частности, одно из зданий Национального Банка Украины и дом 1930-х годов с декоративной башней. Последнюю полностью разрушили.

Россия продолжает уничтожать памятники / Фото из телеграм-канала МВД

В КГГА сообщили, что из-за падения обломков БПЛА в Печерском районе повреждены 17 зданий. Это офисные помещения, образовательное учреждение, а также жилые дома, в которых повреждено более 250 квартир.

А в Святошинском районе была повреждена колея скоростного трамвая на Борщаговке. Ее уже отремонтировали.