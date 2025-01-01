Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение в фейсбуке Национального банка Украины.

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Горела крыша корпуса Нацбанка в результате атаки

Около половины 11 часов 1 января в Национальном банке сообщили, что в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на крыше одного из корпусов Национального банка в Печерском районе.

Известно, что пожар быстро ликвидировали сотрудники ГСЧС. К счастью, пострадавших нет.

Повреждены окна на верхних этажах. Все операционные системы и сервисы Национального банка функционируют в полном объеме, без изменений,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что руководство и персонал, которые обеспечивают бесперебойную работу НБУ, работают в соответствии с утвержденными протоколами.