Слідство з'ясувало, що один із начальників підрозділу районного управління поліції продавав канабіс та амфетамін. У схемі брали участь ще 2 жителі Луцька.

До речі На Львівщині затримали озброєного 44-річного наркоторговця

Крім продажу, чоловік й сам вживав наркотики. Це підтвердила експертиза.

Спіймали "на гарячому"

Зловмисників в Луцьку затримали саме тоді, коли вони продавали наркотики. Після цього правоохоронці прийшли з обшуками додому та на роботу до затриманих.

Навіть на робочому місці знайшли канабіс та "амфетамін". Крім того, там були засоби для їх вживання, вирощування, зважування та розфасування.



Затримання правоохоронця / Фото СБУ

Що загрожує чоловікам

Фігурантам повідомили про підозру у незаконному придбанні та зберіганні наркотиків з метою збуту. Їм загрожує від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

Чоловікам вже обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.



Знайдені наркотики / Фото СБУ