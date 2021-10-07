Следствие выяснило, что один из начальников подразделения районного управления полиции продавал каннабис и амфетамин. В схеме участвовали еще 2 жителя Луцка.
Кстати На Львовщине задержали вооруженного 44-летнего наркоторговца
Помимо продажи, мужчина и сам употреблял наркотики. Это подтвердила экспертиза.
Поймали "на горячем"
Злоумышленников в Луцке задержали именно тогда, когда они продавали наркотики. После этого правоохранители пришли с обысками домой и на работу к задержанным.
Даже на рабочем месте нашли каннабис и "амфетамин". Кроме того, там были средства для их употребления, выращивания, взвешивания и расфасовки.
Задержание правоохранителя / Фото СБУ
Что грозит мужчинам
Фигурантам сообщили о подозрении в незаконном приобретении и хранении наркотиков с целью сбыта. Им грозит от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.
Мужчинам уже избрали меру пресечения – круглосуточный домашний арест.
Найдены наркотики / Фото СБУ