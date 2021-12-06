Стреляли и резали друг друга : иностранцы устроили кровавые "разборки" в Кривом Роге

В Кривом Роге ночью 5 декабря две группы иностранцев устроили стрельбу, которая переросла в резню. СМИ сообщили, что участники конфликта являются уроженцами Кавказа.

Это случилось практически в центре города. В результате инцидента один из участников конфликта погиб. Еще одного человека госпитализировали с ножевым ранением в спине.

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Задержали одного человека

Сейчас уже задержали по подозрению в убийстве 28-летнего мужчину. Правоохранители считают, что он получил ножевое ранение и начал стрелять.

Как следствие, 35-летний мужчина погиб от огнестрельного ранения в грудь. А злоумышленника направили в больницу, однако он находится под круглосуточным конвоем.

Уже находится под следствием

"Свои.Кривой Рог" сообщает, что убитый мужчина был гражданином Азербайджана. Он накануне приехал с товарищем в Кривой Рог, вероятнее всего из Киева.

Раненый также является азербайджанцем. Следует отметить, что он уже фигурирует в другом уголовном производстве. По данным СМИ, его в 2019 году отправляли в СИЗО на время досудебного расследования. Однако в апреле 2021 года ему изменили меру пресечения на домашний арест.



Автомобиль одного из участников конфликта / Фото "Свои.Кривой Рог"

В чем его подозревают

Тогда говорилось о громком ограблении ювелирного магазина в Металлургическом районе Кривого Рога. Следователи установили, что в январе 2019 года он с тремя сообщниками "обчистил" магазин ювелирных изделий.

Мужчины были вооружены и в масках. Однако группировку удалось поймать в Харькове. Во время задержания у подозреваемых при себе было полтора килограмма золота.

Впоследствии Саксаганский районный суд Днепра вообще решили проявить милосердие. Они разрешили обвиняемому находиться под домашним арестом только ночью – с 21:00 до 06:00. Однако, как уже известно, это решение было ошибочным.



Полиция на месте преступления / Фото "Свои.Кривой Рог"

Что грозит раненому

Сейчас правоохранители расследуют трагедию как умышленное убийство. Если мужчина поправится от ранения, придется предстать перед судом. Соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает заключение на срок от 8 до 15 лет.

Читайте полный текст публикации Криворожского районного управления полиции:

За убийство иностранца полиция Кривого Рога задержала 28-летнего мужчину. В результате конфликта между группами лиц один из мужчин погиб, другого с ножевыми ранениями доставили в больницу.

5 декабря в полицию поступило сообщение о вооруженном конфликте на одной из улиц Металлургического района. Как выяснили правоохранители, конфликтная ситуация возникла между двумя группами иностранцев. Во время драки один из участников получил ножевые ранения, после чего выстрелил в потерпевшего. В следствие событий 35-летний мужчина погиб от огнестрельного ранения в грудь, 28-летний – доставлен в больницу с многочисленными ножевыми ранениями и находится под круглосуточным конвоем.

Сейчас фигурант задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.