Подробности инцидента рассказали в местной полиции. Там уже объявили о проведении специальной операции.

В этот же день В Одессе мужчина под наркотиками устроил стрельбу и взял в заложники женщин

Стрельба в Николаеве: есть погибший и раненый

Приблизительно в 20:15 17 ноября правоохранители в Николаеве получили сообщение о стрельбе во дворе одного из домов на улице Сенной. Когда полицейские прибыли туда, то обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением . Еще один человек получил травмы, ему оказали помощь медики.



В Николаеве застрелили бизнесмена / Фото НПУ

В другом дворе, в нескольких кварталах от найденного тела, обнаружили и вероятное орудие убийства – охотничье ружье с пятнами, похожими на кровь. Сейчас его послали на экспертизу, чтобы выяснить, действительно ли из этого ружья убили человека.



Ружье, из которого могли убить человека, нашли в нескольких кварталах от места преступления / Фото НПУ

Следователи, криминалисты, кинологи, оперативники и эксперты приступили к расследованию. В городе началась специальная полицейская операция. Стражи порядка пытаются оперативно установить обстоятельства преступления и всех причастных.

Между тем местное издание "Новости N" отметило со ссылкой на свои источники, что:

Из охотничьего ружья стрелял неизвестный в мужчину, который на автомобиле Audi заехал во двор дома на Сенной.

Жертвой нападения якобы был местный бизнесмен из строительной сферы 51-летний Игорь Плиндик.

С ним в машине была еще девушка, но нападавший на нее внимания не обращал.

Преследовал он именно бизнесмена, который попытался сбежать, и добил того у подъезда.