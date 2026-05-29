В Днепре прогремел взрыв: на город летела скоростная цель

Днем 29 мая Россия запускает по Украине различные воздушные цели. Взрыв во время воздушной тревоги прогремел в Днепре.

Об этом сообщило Суспильное.

Что известно о взрыве в Днепре?

Воздушная тревога в Днепре была объявлена ​​в 11:40. Тогда Воздушные силы ВСУ предупредили о движении скоростной цели в Запорожье. Дальше она полетела курсом на Днепр.

Уже через минуту местные жители услышали звук взрыва в городе.

В настоящее время местные власти не информировали о последствиях российского удара. Однако угроза для региона продолжается.

Последние вражеские удары по Украине

Напомним, ночью 29 мая Россия попала беспилотником в турецкий сухогруз ANT под флагом Вануату. Судно с грузом направлялось в Турцию из порта в Одесской области. В результате попадания в надстройке судна возник пожар. Двое пострадавших членов экипажа были эвакуированы ВМС ВСУ и госпитализированы.

Также враг попал по жилищной инфраструктуре Запорожья. От прилета в доме вспыхнул пожар и повреждены окна. Пострадали три человека.